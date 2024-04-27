Применяли с подлодок, – Плетенчук о пусках "Калибров" во время массированной атаки ночью
Во время ночной массированной атаки 27 апреля российские захватчики впервые за долгое время применили ракеты типа "Калибр". Оккупанты запустили эти ракеты из акватории Черного моря.
В частности, "Калибры" оккупанты пускали с подводных ракетоносителей. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.
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Россияне применили "Калибры" с подлодок
Плетенчук отметил, что, имея значительный потенциал в Черном море, россияне фактически не могут его использовать. Однако в какой-то момент оккупанты должны были попытаться атаковать наше государство с этой акватории.
Они боятся. Если бы они были уверены на 100% в собственных возможностях, то субмарины получались бы почаще. Они вышли недавно несколько раз для того, чтобы проверить, насколько это возможно. Я предупреждал, что это будут подлодки, потому что выводить надводные корабли пока они не решаются. Но более чем за полгода это третье их применение,
– объяснил спикер.
Он также подчеркнул, что сейчас эти две подлодки находятся недалеко от пункта базирования Новороссийск, и скорее всего будут заходить в пункты базирования. Однако больше кораблей в море не находится.
Капитан также отметил, что Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга может подтвердить, что сегодня россияне запустили всего шесть "Калибров". По данным Плетенчука, три ракеты были уничтожены в зоне ответственности Сил обороны Юга.
Комментируя, сколько врагу нужно времени для перевооружения этих субмарин, чтобы вывести ракетоносители снова, Плетенчук сказал, что это сделать технически несложно, но у России есть другая проблема – наличие оборудования.
"Для того, чтобы загрузить на субмарину соответствующие ракеты, она должна подняться на поверхность, загрузка происходит в надводном положении. И спецкраном на горизонтальном лафете эти ракеты опускаются до уровня подводной лодки, где уже их в горизонтальном положении загружают в нее", – рассказал капитан.
Россия атаковала Украину разными типами ракет
- Воздушные силы утром 27 апреля рассказали, что всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. В результате противовоздушного боя наши защитники уничтожили 21 воздушную цель.
- В частности, украинские военные уничтожили 6 крылатых ракет Х-101/Х-555, 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 6 крылатых ракет "Калибр". К отражению воздушного нападения противника привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
- В то же время в результате вражеской атаки попадание в энергетическую и газовую инфраструктуру нашего государства. Что известно о российской атаке на Украину ночью 27 апреля – читайте в материале.