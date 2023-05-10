Разговор деменции с маразмом: военный эксперт потролил знания Путина об оружии

Российские пропагандисты постоянно рассказывают о своих "аналоговетных" образцах вооружения и врут об их характеристиках. Сам же диктатор Владимир Путин ужасно ориентируется в военной технике.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, сбитие ракеты "Кинжал" с помощью американского ЗРК Patriot в очередной раз разрушило миф об "аналоговнетности" этой ракеты.

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В медийном пространстве "Кинжал" появился в 2018 году после речи Путина. Тогда диктатор убеждал, что эта ракета не может быть сбита современными и перспективными системами ПРО и ПВО. Это снова оказались лишь фантазии Путина.

Тут оказывается, что нет. Нет "вундерваффе". Она уничтожается и перехватывается. А в декабре 2022 года Путин комментировал поставки Patriot для Украины. Уверял, что С-300 – гораздо лучше. А сами Patriot будут "пощелканы",

– рассказал Катков.

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Путин ужасно разбирается в военной технике

Как отметил Катков, у Путина действительно незначительные знания в области военной техники. Бывает, что это приводит к особо "интересным" решениям. Иногда трудно понять, как кто вообще смог до такого додуматься.

Путин очень плохо разбирается в военной технике. Когда они общаются с Лукашенко по оборонным проектам, это напоминает разговор деменции с маразмом. Они говорят о "штурмовиках МиГ-25", хотя это на самом деле Су-25. Самое интересное было, когда они под Су-25 подвесили ядерную бомбу,

– рассказал Катков.

Су-25 не предназначен для того, чтобы сбрасывать ядерные бомбы. Однако они это сделали и превратили штурмовик в одноразовую вещь вместе с пилотом-смертником.

Украина сбила ракету "Кинжал": коротко