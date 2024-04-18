Украина имеет ЗРК SAMP/T, что может поражать "Кинжалы": сбивал ли комплекс смертоносную ракету

Украина может противостоять российским гиперзвуковым ракетам типа "Кинжал" с помощью имеющегося у нее вооружения. Одним из таких средств является зенитно-ракетный комплекс SAMP/T.

Однако до сих пор SAMP/T не имел дела с "Кинжалом". Об этом 24 Каналу рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

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ЗРК SAMP/T еще не работал по "Кинжалу"

Стоит отметить, что итальянско-французский ЗРК SAMP/T по своим характеристикам может бороться против "Кинжалов". Однако украинские военные еще не применяли его для борьбы с этой вражеской целью.

Так, производителем заявлено, что SAMP/T может сбивать баллистические ракеты, но пока у нас такой практики не было. Сейчас все такого типа ракеты сбивались ЗРК Patriot. ЗРК SAMP/T не попадались такие цели,

– рассказал Илья Евлаш в комментарии 24 Каналу.

Представитель Воздушных сил ВСУ также рассказал, что теоретически на "Кинжал" можно влиять с помощью средств РЭБ, однако это крайне сложно. Ведь "Кинжал" – это очень высокоскоростная ракета, которая взлетает очень высоко и затем по баллистической траектории непосредственно атакует.

"Конечно, что на такой скорости достаточно сложно уже повлиять на ракету, когда она уже заходит на ударную траекторию. Теоретически можно влиять средствами РЭБ на "Кинжал", но пока о практически не приходится говорить, поскольку у нас не было достаточно случаев, чтобы говорить, что можно повлиять на нее и отвести РЭБом", – отметил майор.

Илья Евлаш тоже заявил, что Украине нужно много комплексов ЗРК Patriot, которые включают в себя пусковые установки и командные пункты. Кроме того, представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что нужно очень много ракет.

Мы видим, что враг может выпускать иногда даже более ста целей различного типа. И, в частности, мы видели недавно, что Россия применила достаточно мощные и скоростные ракеты "Циркон", о которых мало что известно. Поэтому как раз с этой опасностью могут бороться комплексы Patriot,

– сказал Евлаш.