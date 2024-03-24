Пробыла в польском небе 39 секунд: где расположен Осердов, куда залетела российская ракета

Во время массированной атаки Украины ночью 24 марта одна из российских ракет залетела в воздушное пространство Польши. В польском Минобороны отметили, что это произошло вблизи села Осердов Люблинского воеводства страны.

Там российская ракета пробыла примерно 39 секунд, после чего вернулась в воздушное пространство Украины. Где расположено село Осердов, куда залетала крылатая ракета россиян – читайте в материале 24 Канала.

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Российская ракета залетела в польский Осердов

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши утром 24 марта сообщение, что российская ракета нарушила воздушное пространство страны в 4:23 по местному времени. В частности, эту крылатую ракету оккупанты запустили с дальней авиации, а целями атаки были объекты в западных областях Украины.

По словам польских военных, объект вошел в польское пространство и пробыл там 39 секунд. В течение всего полета за ним наблюдали военные радары.

Представители Оперативного командования Вооруженных сил Польши подтвердили, что ночью были приняты срочные меры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Это охватывало активацию как польской, так и союзнической авиации.

На этот инцидент уже отреагировали и в Министерстве иностранных дел Польши. Представитель польского МИД Павел Вронский отметил, что его страна будет требовать от России объяснений относительно очередного нарушения воздушного пространства страны.

Прежде всего мы призываем Россию прекратить воздушные террористические атаки на жителей и территорию Украины, закончить войну и заняться внутренними проблемами страны,

– заявил он.

Стоит отметить, что населенный пункт Осердов расположен в 1,6 километра от польско-украинской границы. Советника министра обороны Польши Мечислав Бенек подчеркнул, что Польша могла бы сбить российскую ракету, если бы она залетела бы дальше в воздушное пространство страны.

Где расположен Осердов, возле которого зафиксировали российскую ракету: смотрите на карте