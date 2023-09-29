В Германии приняли решение о передаче ракет TAURUS Украине, но Шольц все тормозит, – WSJ

Немецкие власти продолжают откладывать предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus. В частности, одним из крупнейших противников поставок этих ракет является канцлер Германии Олаф Шольц.

Кроме того, некоторые немецкие чиновники опасаются, что предоставление Украине Taurus приведет к прямой конфронтации Германии и России. Более того, они считают, что им понадобятся немецкие технические средства для работы против врагов на суше.

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Шольц блокирует поставки Taurus в Украину

Немецкие официальные лица заявили, что трехпартийное коалиционное правительство Германии в принципе одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц затормозил этот шаг из-за опасений, что немецкий персонал должен будет приехать в Украину, чтобы помочь обслуживать и управлять комплексным оружием.

По словам немецких чиновников, Шольц считает, что перемещение военного персонала в зону боевых действий потребует голосования парламента. Он также обеспокоен тем, что такой шаг может глубже вовлечь Германию в конфликт, возможно, вызвав прямую конфронтацию с Россией.

Однако такие месседжи никак не устраивают немецких политиков. Так, депутат от Партии зеленых Антон Хофрайтер призвал канцлера действовать решительно по предоставлению оружия Украине.

Канцлер должен прекратить блокировку доставки Taurus. Колебания и технические оправдания лишь способствуют укреплению веры Путина в то, что он все еще может победить, и это только продолжает войну.

– заявил депутат.

В конце концов представитель канцлера Германии сообщил, что плана по ближайшей поставке ракет Taurus нет. В то же время, он не исключил, что дальнобойное оружие могут поставить в Украину после того, как это сделают Соединенные Штаты.

"Подобные дебаты предшествовали решению Германии отправить в Украину танки немецкого производства. Шольц согласился сделать это только после того, как убедил президента Джо Байдена послать американские танки. Германия с тех пор настаивала на поставках новых типов оружия только в том случае, если США тоже это делают", – подчеркнул спикер Шольца.

К тому же, немецкие официальные лица заявили, что если поставки Taurus будут одобрены, радиус действия ракеты будет сокращен, чтобы минимизировать риск его использования для удара по России. Поэтому непонятно, позволит ли Берлин нанести удары нашей армии по целям в оккупированном Крыму.

В конце концов, даже если Taurus вскоре будет одобрен, Украине может понадобиться больше времени, чтобы развернуть это оружие. Ведь это связано с тем, что украинский парк боевых самолетов советских времен должен быть модернизирован, чтобы иметь возможность нести ракету.

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