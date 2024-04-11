Серьезные угрозы после обстрелов: к какой ситуации в энергетике стоит готовиться

Российские оккупанты наносят удары по энергоструктуре Украины. В течение 11 апреля под атакой оказались сразу несколько важных объектов, в частности враг ударил по Сумской ТЭЦ и полностью разрушил Трипольскую ТЭЦ, которая была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что российские обстрелы привели к серьезным последствиям. Сейчас можем говорить, что повреждено 75 – 80% общей тепловой генерации.

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Можно ли было защитить ТЭЦ от обстрелов

"Потеря такой мощности на практике означает, что уже в июле – августе мы, вероятно, не сможем избежать ограничений поставок. Я не советую никому в этом году замораживать что-то в холодильнике, потому что будет очень жаль... Сейчас ситуация серьезная, атаки продолжается", – рассказал Александр Харченко.

По его словам, к сожалению, во время массированной ракетной атаки, когда на одну генерирующую станцию одновременно направляют несколько ракет, – защититься практически невозможно.

Методы физической защиты, защитные сооружения, чтобы обезопаситься от такого нападения, стоили бы дороже, чем сама станция. Против массового применения ракет единственный инструмент – системы ПВО. К сожалению, их у нас сегодня недостаточно,

– подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

Насколько серьезной является помощь от партнеров

Украина может получать от наших европейских партнеров до 2 гигаватт. На практике это означает, что примерно 12 – 15% нашего потребления мы можем обеспечить благодаря европейскому электричеству.

Говорится о 2 миллионах семей, которые будут иметь электричество благодаря поставкам из Европейского Союза. Но нам надо хорошо понимать, что все это не бесплатно и за это электричество Украине придется платить,

– подчеркнул Харченко.

Более того, если в Украине нет генерации, а ремонтные тыловые части не имеют электричества, то это серьезно влияет на военных.

Удастся ли восстановить энергетику

Работа над восстановлением продолжается непрерывно, но задачи, которые стоят перед работниками, – очень сложные. Несмотря на это, есть уверенность, что высоковольтные сети и часть генерации все-таки удастся восстановить.

"Сейчас идет интенсивная работа над тем, чтобы понять, какие именно объекты целесообразно восстанавливать и в какие сроки это можно сделать. Но я уверен, что энергетики сделают все возможное, чтобы украинцы входили в следующую зиму, имея запас прочности электричества и понимая, какой будет ситуация", – сказал Александр Харченко.

Массированная атака 11 апреля: главное