Россияне выпустили десятки ракет: все, что известно о массированной атаке Украины 21 сентября

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Под утро 21 сентября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории нашей страны. В ряде регионов раздавались взрывы.

24 Канал в одном материале собрал все, что нужно знать о ракетной атаке по Украине. Обратим внимание, что после 7 утра воздушная тревога раздалась во второй раз, ведь ракеты врага снова залетели в воздушное пространство нашей страны.

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Атаковали со стратегической авиации

Оккупанты для этой ракетной атаки использовали самолеты стратегической авиации. Предварительно, около 10 бортов Ту-95МС подняли в небо, чтобы запустить из них десятки ракет типа Х-101/Х-555.

Собственно, о взлете судов стало известно ближе к полуночи. А вот уже ближе к 4 утра поступила информация о пусках ракет по территории Украины.

Массированная атака Киева

Киев пережил очередную ночную атаку российских варваров,

– отметил утром городской голова Виталий Кличко.

Последствия падения обломков в Киеве / Фото КГВА​

Он актуализировал информацию о утренней ракетной атаке по столице.

Голосеевский район. Повреждены окна в 5-этажке, расположенной в центре столицы. Известно, что нет разрушений и пострадавших.

Повреждены окна в 5-этажке, расположенной в центре столицы. Известно, что нет разрушений и пострадавших. Святошинский район. Возобновили электроснабжение там, где были перебои с электричеством.

Возобновили электроснабжение там, где были перебои с электричеством. Дарницкий район. Службы на 07:00 работали на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования. По имеющимся данным, в этом районе пострадали 7 человек. Трое из них находятся в больнице. Четверым оказали помощь на месте.

Обратите внимание, что в КГВА отметили, что удалось сбить более 20 воздушных целей во время утренней атаки.

Офис генпрокурора отметил, что в результате ракетного удара в Киевской области ранения получил мирный житель. У него – осколочные ранения ног. Известно о повреждениях больницы и домов.

В нескольких районах Киевской области также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и транспортные средства. Известно, что обломки ракет рухнули на территорию предприятия. Там вспыхнул пожар.

Ни один из поврежденных объектов не является военной целью. Прокуроры, эксперты и следователи фиксируют последствия ночной атаки врага,

– отмечают в ведомстве.

Прилет в Ровно

Во время массированного ракетного удара взрывы прогремели также в Ровно. Информация об этом поступила от корреспондентов "Общественного" в 06:27. А уже через несколько минут стало известно о том, что в части города пропал свет.

Уже в 07:23 глава Ровенской ОВА Виталий Коваль отметил, что в Ровно есть прилеты вражеских ракет. По его словам, на месте работают все соответствующие службы.

Падение обломков в центре Черкасс

Тем временем городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал о последствиях сбивания российской ракеты. По его словам, обломки попали в объект гражданской инфраструктуры в центре города. Там работают все службы.

Информацию подтвердили в ОВА. Пишут, что в результате работы ПВО обломки упали в центральную часть города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.

В центре Черкасс обломки попали в гражданский объект / Фото Табурца

В центре Черкасс обломки попали в гражданский объект / Фото Табурца

В центре Черкасс обломки попали в гражданский объект / Фото Табурца

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, в Черкассах пострадала гостиница. В результате возник пожар. Также известно о возгорании торговых павильонов на рынке.

Спасатели достали из-под завалов мужчину: смотрите видео

По состоянию на 07:41 пострадали 7 человек. Еще 10 – эвакуировали. Из-под завалов удалось спасти одного человека. На месте работают все соответствующие службы.

Вскоре глава ОВА Игорь Табурец отметил, что в гостинице Черкасс могли находиться около 23 человек. Под завалами могут находиться люди.

Он добавил, что администратор учреждения в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. У него серьезные травмы позвоночника и головы. У остальных пострадавших – легкие травмы.

Глава ОВА добавил, что пострадали также близлежащие здания.

Прилеты во Львовской области

В 06:35 глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в Дрогобычском районе раздавались взрывы. Он отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. Вскоре он отметил, что все профильные службы выехали на место в Дрогобычском районе.

После 7 утра глава ОВА рассказал, что около 06:25 оккупанты нанесли три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту. Известно, что вспыхнул цех, разрушено трехэтажное здание склада. Известно о возгорании на площади около 30 квадратных метров.

В Харькове было 6 взрывов

Обратим внимание также, что около 06:00 россияне атаковали ракетами Харьков. Мониторинговые каналы сообщали, что по городу враг выпустил ракеты типа С-300. Глава ОВА подтвердил, что областной центр находится под атакой.

Вскоре СМИ сообщили, что в Харькове прогремели шесть взрывов. Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне атаковали город, в том числе Слободской район. Известно о повреждениях гражданской инфраструктуры.

Ближе к 7 утра городской голова Игорь Терехов отметил, что есть информация о двух пострадавших. Их госпитализировали в больницу. Он добавил, что на месте прилетов работают соответствующие службы.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, оккупанты разрушили складское здание в Харькове.