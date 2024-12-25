Российская ракета атаковала Украину с территории Молдовы

Российские войска утром 25 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине. Во время атаки одна из крылатых ракет залетела из воздушного пространства Молдовы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Стоит отметить, что пока в Молдове официально не комментировали эти сообщения.

Читайте также Циничный вражеский террор на Рождество: главное об атаке России 25 декабря

Вражеская ракета залетела в Молдову

О 07:24 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении крылатой ракеты в направлении Черновцов с территории Молдовы.

Впоследствии украинские мониторинговые каналы отметили, что эта ракета преодолела около 140 километров через территорию Молдовы и Румынии. Ракета залетела из района города Ямполь, расположенного в Винницкой области вблизи границы с Молдовой, в район Дарабань – румынского города возле Молдовы.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

К слову, ранее стало известно, что утром 25 декабря Польша привела в состояние повышенной боевой готовности свою авиацию из-за массированной атаки по Украине. В ВС страны подчеркнули, что все меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с угрожающими зонами.