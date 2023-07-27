Россия не ожидала такой работы ПВО, – Кузан объяснил тактику и цель массированного обстрела

Российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине 26 июля. Сначала ракеты запустили из лодки с акватории Черного моря, а затем – из стратегической авиации. ПВО отработала очень сильно.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, очевидно, что основной целью ракетного удара по Украине была авиабаза в Староконстантинове Хмельницкой области.

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ПВО отработала отлично

Как подчеркнул Кузан, оккупанты серьезно пытались перегрузить украинскую систему ПВО. Достаточно давно не было столь массированного обстрела. Также ракеты буквально пытались обойти Украину разными зигзагами.

У них были определенные расчеты и они пытались обойти потенциально опасные для них участки. Им не удалось. Подавляющее большинство ракет было уничтожено. Хотя эта ракетная атака была достаточно сложной,

– заметил Кузан.

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Российские пропагандисты сразу начали рассказывать о безумных взрывах по всей территории Украины. Конечно, не нужно верить в этот бред.

Оккупанты каждый раз пытаются расшатать ситуацию в государстве и повлиять на украинцев. Очевидно, что захватчики не ожидали, что ПВО настолько хорошо отработает.

Ракетный обстрел Украины: коротко