Утром Россия ударила баллистикой по Херсонщине: есть разрушения

Враг продолжает разрушать промышленную инфраструктуру на Херсонщине. Утром 31 марта оккупанты атаковали область баллистикой.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга. Отметили, что масштабы повреждений еще уточняются, передает 24 Канал.

Обратите внимание Оккупанты снова атаковали украинскую энергетику: что известно об ударе 31 марта

На Херсонщине есть разрушения

В последнее утро марта 2024-го российские военные ударили по Херсонщине баллистикой. Оккупанты продолжают разрушение промышленной инфраструктуры региона.

Масштабы повреждений в результате обстрела еще уточняются. К счастью, информация о пострадавших не поступала.

Враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны. Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности срочно переходите в укрытие!

– отметили в Силах обороны Юга.

Важно Оккупанты снова ударили по энергетике: в каких областях зафиксировали попадания

Коротко о последствиях ночной атаки 31 марта