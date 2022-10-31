Из-за массированной атаки россиян есть обесточенные участки железной дороги: какие поезда задерживаются
Источник:Укрзализныця
31 октября российские захватчики в очередной раз атаковали украинские города ракетами. В результате этого обесточены участки железной дороги.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци. Напомним, что также из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводят экстренные отключения света.
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Какие поезда задерживаются
В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение, заявили в ведомстве.
Сейчас с задержкой более чем на 30 минут следует поезд №81/82 Киев – Ужгород.
Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:
- №712 Киев – Краматорск;
- №732 Киев – Днепр.
Заметим, что 80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику.
Что известно о ракетной атаке россиян 31 октября
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что примерно в 8:00 враг нанес по Харькову и Чугуевскому району ракетные удары. Предварительно ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода. Повреждены объекты критической инфраструктуры, поэтому возможны перебои со светом.
- Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена.
- Также с утра враг атаковал объект критической инфраструктуры Запорожья. В результате этого в городе возникли отключения энергоснабжения.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения.
- Впоследствии мэр уточнил, что оккупанты повредили энергообъект, который питает около 350 тысяч квартир в столице. Энергетики работают на месте атаки.
- Кроме того, впервые с начала полномасштабного вторжения зафиксировано попадание ракеты по Черновицкой области. Вражеская ракета повредила объект критической инфраструктуры.
- Кстати, российские захватчики 31 октября пытались атаковать Львовскую область. Однако планы оккупантов сорвали подразделения ПВО.
- Также вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Предварительно – без жертв. В настоящее время идет ликвидация последствий пожара.
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