Кулеба призвал не оправдывать утреннюю атаку России: это не "ответ" на удары Киева

Оккупанты массово атаковали Украину 31 октября. Россия пытается оправдывать нападения.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что очередная партия российских ракет попала в критическую инфраструктуру.

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"Вместо того чтобы воевать на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти нападения, называя их "ответом". Россия делает это потому, что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев", – отметил Кулеба.

Реакция Офиса Президента

Глава ОП Андрей Ермак написал, что российские неудачники продолжают воевать с мирными объектами. Он подчеркнул – Украине нужно оружие, санкции, наказание врага.

"Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте", – сказал Ермак.

Обратите внимание – оккупанты снова повредили объекты критической инфраструктуры: смотрите видео

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