В Черкасской области упали обломки сбитой ракеты: в ОВА объяснили насколько серьезны повреждения

Игорь Табурец сообщил о повреждении объектов в Черкасской области в результате ракетной атаки России в ночь на 6 июля. Он также рассказал об успехах наших защитников.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец выразил соболезнования Львову, который больше всего пострадал во время ракетной атаки России в ночь на 6 июля. Об этом он написал в своих соцсетях.

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Что произошло в Черкасской области во время ракетной атаки России

Табурец заявил, что наша ПВО отрабатывала по российским ракетам в соседней области. На территории Черкасчины упали ракетные обломки.

В результате повреждены крыши двух домов и электросеть. Она уже восстановлена,

– написал он.

Глава Черкасской ОВА также добавил, что Воздушные силы уничтожили 7 из 10 крылатых ракет страны-агрессора.

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