Россия возобновила ракетные обстрелы с Ту-95: возможны ли регулярные атаки

Утром 8 декабря российские оккупанты впервые за 79 дней запустили по Украине ракеты из стратегической авиации. Но большинство из них сбила противовоздушная оборона.

Военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман прокомментировал утренний обстрел 24 Каналу. По его словам, могла быть конкретная причина.

Вашему вниманию Ночью ударили "Шахедами", а утром – ракетами: все, что известно о вражеской атаке по Украине

"Похолодание. Россияне ждали холодов", – объяснил Гетьман.

При понижении температуры удары по энергетической инфраструктуре наиболее разрушительны. Однако в Минэнерго отметили, что в результате атаки 8 декабря не было повреждения энергообъектов.

Кроме того, россияне некоторое время экономили ракеты и запускали исключительно "Шахеды" – чтобы посмотреть, как работает украинская ПВО.

Будут ли регулярные атаки

"Нет, так они сделать не смогут, потому что у них нет такого количества ракет. Анализировали, что их осталось около 850", – отметил Гетьман.

Кажется, что это много, но стоит отметить, что к началу полномасштабного вторжения у них было 900 одних только "Искандер-М". А теперь общее количество ракет составляет менее 900.

Ракетная атака 8 декабря: основное

Россияне применили 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95, из которых запустили 20 ракет Х-101/555 по Украине. Противовоздушная оборона сбила большинство из них – 14 штук.

В частности, пострадали Киевская и Днепропетровская области. В результате вражеского удара есть жертвы и разрушения.

В Sky News написали, что российская атака 8 декабря стала стартом "зимней кампании ударов" по Украине. Западный чиновник в комментарии изданию заметил, что оккупанты почти наверняка накапливали эти ракеты на протяжении последних нескольких месяцев.

Россия не может использовать все ракеты против Украины, потому что должна оставить минимум 30% в своих запасах.