Прилет в жилмассив на Житомирщине, удар по Харьковщине: что известно о ночной атаке России

Российские террористические войска ночью 9 июня в очередной раз атаковали Украину ракетами. Также для атаки противник использовал ударные беспилотники типа "Шахед".

Около 1:45 по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов. После этого стали появляться сообщения о работе ПВО в регионах Украины. 24 Канал собрал все детали о ночной атаке россиян.

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Россия атаковала Житомирщину: есть разрушения

В результате ночной ракетной атаки врага произошло попадание в жилмассив частного сектора в Житомирской области. Речь идет о Звягельской общине.

Как сообщил городской голова Николай Боровец, по предварительной информации шесть домов разрушены, десятки повреждены.

К сожалению, один человек погиб, также есть раненые, которым предоставляется вся необходимая помощь.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что в небе над Житомирской областью, по предварительным данным, силы ПВО сбили одну российскую ракету.

В городе Звягель произошло падение обломков. Виталий Бунечко заявил, что в результате падения обломков разрушен 1 и повреждены 12 жилых домов.

Оккупанты направили "Шахеды" на Харьковщину

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, минувшей ночью враг нанес массированную атаку дронами типа "Шахед" по объектам инфраструктуры Богодуховского района.

В результате атаки произошли пожары. Также ранение получил гражданский мужчина 33 лет.

Сколько воздушных целей удалось уничтожить

Во время ночной массированной атаки силы ПВО уничтожили 10 ударных дронов, 4 крылатые ракеты и 4 разведывательных беспилотника. Как рассказали в Воздушных Силах ВСУ, атака россиян происходила в промежутке между 22:00 и 4:00.

Оккупанты нанесли удар по Украине "Шахедами" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 и Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Пуски "Шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря, из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В течение атаки запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Запад" и "Юг" во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136 /131, "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", Supercam.

Где уничтожили воздушные цели

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, ссылаясь на ОК "Юг", сообщил, что около 04:00 силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевщиной была уничтожена крылатая ракета.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак информирует, что ночью защитники с ВК "Восток" сбили беспилотник и две крылатые ракеты.

Обломки упали в Новомосковском районе и повредили два частных дома, авто и газопровод. К счастью, люди не пострадали.