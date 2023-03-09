"Укрэнерго" возобновило энергопитание Запорожской АЭС

Во время массированного ракетного удара 9 марта оккупанты повредили последнюю линию, питавшую ЗАЭС. Поэтому станция была полностью обесточена.

Своими варварскими действиями оккупанты ставят мир на грань ядерной катастрофы. Энергетики сообщали, что в случае несвоевременного подключения станции к электричеству может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Важно Россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы: повредили последнюю линию, питавшую ЗАЭС

Нашим энергетикам удалось заживить ЗАЭС

По состоянию на 15:30 специалисты "Укрэнерго" возобновили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное ракетными ударами.

Там также отметили, что ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины.

Напомним, что после атаки России в Совет руководителей МАГАТЭ обратились 49 государств. Страны призывают прекратить обстрел украинских энергетических объектов и отмечают важность возобновления контроля нашим государством над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ. Ведь это обеспечит их безопасность и защищенную работу.

Кроме того, международные делегации настаивают на привлечении России к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности. Украина благодарна партнерам за практические шаги и призывает к дальнейшим санкциям.

Россия массировано обстреляла Украину: главное