"Укрэнерго" возобновило энергопитание Запорожской АЭС

9 марта 2023, 15:52
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Укрэнерго

Во время массированного ракетного удара 9 марта оккупанты повредили последнюю линию, питавшую ЗАЭС. Поэтому станция была полностью обесточена.

Своими варварскими действиями оккупанты ставят мир на грань ядерной катастрофы. Энергетики сообщали, что в случае несвоевременного подключения станции к электричеству может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Важно Россияне ставят мир на грань ядерной катастрофы: повредили последнюю линию, питавшую ЗАЭС

Нашим энергетикам удалось заживить ЗАЭС

По состоянию на 15:30 специалисты "Укрэнерго" возобновили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное ракетными ударами.

Там также отметили, что ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины.

Напомним, что после атаки России в Совет руководителей МАГАТЭ обратились 49 государств. Страны призывают прекратить обстрел украинских энергетических объектов и отмечают важность возобновления контроля нашим государством над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ. Ведь это обеспечит их безопасность и защищенную работу.

Кроме того, международные делегации настаивают на привлечении России к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности. Украина благодарна партнерам за практические шаги и призывает к дальнейшим санкциям.

Россия массировано обстреляла Украину: главное

  • Российские оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.
  • Враг атаковал Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы на Днепропетровщине. Один человек погиб, два – пострадали.
  • В Голосеевском районе Киева есть попадание в объект инфраструктуры. В Святошинском районе 2 человека госпитализировали.
  • В результате утренней ракетной атаки в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть перебои с теплоснабжением, часть киевлян остается без отопления.
  • Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание по поводу массированной ракетной атаки Украины 9 марта.
  • Также украинский лидер выразил соболезнования родным погибших во время ракетной атаки. Зеленский обнародовал кадры последствий прилетов.
  • Все, что известно о массированной ракетной атаке и ее последствиях – читайте в материале 24 Канала.

Автор: Анна Романюк