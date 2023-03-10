Массированная ракетная атака 9 марта: военный эксперт указал на неприятное новшество
В четверг, 9 марта, россияне запустили по Украине более 80 различных ракет, среди них – 6 гиперзвуковых "Кинжалов". Оккупанты использовали тактику обстрелов ночью. Чтобы наши ЗРК могли сбивать крылатые ракеты врага, их нужно видеть, а это можно сделать днем.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, враг учел фактор, который обеспечивал их потери ракет.
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"Чтобы попасть из ЗРК на крылатую ракету, ее нужно видеть. Ракету можно видеть днем. А когда она ночью летит и гудит, в нее не попадешь", – заметил он.
Эксперт подчеркнул, что во время атаки россияне стреляли сразу из 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые нужно было производить от 3 до 6 месяцев.
Было сбито не менее 70% вражеских ракет
Киричевский отметил, что хоть россияне убеждены: им все удалось, но это не совсем так. Несмотря на то, что украинские ЗРК не могли действовать ночью, по меньшей мере, 70% российских ракет были сбиты.
Как утверждает военный эксперт, Россия и раньше применяла ракеты "Кинжал", которые обладают большой разрушительной силой и кинетической энергией при попадании. По сравнению с предыдущими обстрелами последствия уже не столь масштабны.
Учитывая, что даже при таком масштабном арсенале, который они вчера привлекли, у нас есть разве что некоторые локальные проблемы, которые могут возникать время от времени. Их очень быстро устраняют,
– сказал он.
Иван Киричевский подчеркнул, что благодаря совместным усилиям ВСУ и энергетиков украинская энергосистема работает.
Киричевский о массированном ракетном ударе 9 марта: смотрите видео
Массированная ракетная атака 9 марта: коротко
- В эфире 24 Канала спикер сил ПВО Юрий Игнат впервые озвучил информацию о 6 использованных ракет "Кинжал". Впоследствии эту информацию подтвердили в ВСУ.
- По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, 9 марта российская армия выпустила по территории Украины 81 ракету разных типов, среди них – 6 "Кинжалов" и 20 "Калибров". Также было зафиксировано 8 случаев запуска ударных беспилотников Shahed-136/131.
- Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.
- В американском Институте изучения войны отметили, что эта атака не повлияет на ход войны. По мнению аналитиков, массированная ракетная атака 9 марта преследовала цель поддерживать российскую государственную пропаганду.