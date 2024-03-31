Россияне атаковали крылатыми ракетами Запад Украины: хронология 767 дня войны
Россия не прекращает выпускать ракеты и другие воздушные цели по Украине, подвергая опасности гражданских лиц. Кроме того, наши защитники отражают вражеские атаки на Востоке.
Воскресенье, 31 марта 2024 года, – это уже 767 сутки с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.
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Польша и союзники снова активизировали самолеты для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, когда в Украине звучала тревога, а россияне запускали ракеты. Соответствующую информацию сообщали в оперативном командовании вооруженных сил Польши. Около 04:30 прозвучала воздушная тревога на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины. Через полчаса – на Западе. Россияне выпускали ракеты Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Саратовской области. Цели летели в сторону западных областей, людей призвали не пренебрегать опасностью. Взрывы слышали жители Львовской и Тернопольской областей. Говорят об активной работе ПВО. Отбой прозвучал в 06:38. Американский миллиардер Илон Маск снова сделал неоднозначное заявление. Он считает, что "это было трагической потерей жизни для Украины – атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию" без преимущества в воздухе. Нет ни одного шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня, Американец убежден, что чем дольше продлится война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до Днепра. После увольнения с должности первого помощника президента Сергей Шефир отметил, что продолжает быть лояльным к команде Зеленского, акцентируя на личном отношении к главе государства. По словам Шефира, Владимир Зеленский – не просто президент, а его друг, и это "гораздо важнее должности".
Атака на Украину
– заявил Маск.
Польша и союзники снова активизировали самолеты для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, когда в Украине звучала тревога, а россияне запускали ракеты. Соответствующую информацию сообщали в оперативном командовании вооруженных сил Польши.
Около 04:30 прозвучала воздушная тревога на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины. Через полчаса – на Западе. Россияне выпускали ракеты Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Саратовской области.
Цели летели в сторону западных областей, людей призвали не пренебрегать опасностью. Взрывы слышали жители Львовской и Тернопольской областей. Говорят об активной работе ПВО. Отбой прозвучал в 06:38.
Американский миллиардер Илон Маск снова сделал неоднозначное заявление. Он считает, что "это было трагической потерей жизни для Украины – атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию" без преимущества в воздухе.
Нет ни одного шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня,
Американец убежден, что чем дольше продлится война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до Днепра.
После увольнения с должности первого помощника президента Сергей Шефир отметил, что продолжает быть лояльным к команде Зеленского, акцентируя на личном отношении к главе государства. По словам Шефира, Владимир Зеленский – не просто президент, а его друг, и это "гораздо важнее должности".