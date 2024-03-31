Россияне атаковали крылатыми ракетами Запад Украины: хронология 767 дня войны

Россия не прекращает выпускать ракеты и другие воздушные цели по Украине, подвергая опасности гражданских лиц. Кроме того, наши защитники отражают вражеские атаки на Востоке.

Воскресенье, 31 марта 2024 года, – это уже 767 сутки с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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