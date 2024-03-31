Россияне атаковали крылатыми ракетами Запад Украины: хронология 767 дня войны

31 марта 2024, 07:06
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Россия не прекращает выпускать ракеты и другие воздушные цели по Украине, подвергая опасности гражданских лиц. Кроме того, наши защитники отражают вражеские атаки на Востоке.

Воскресенье, 31 марта 2024 года, – это уже 767 сутки с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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06:41, 31 марта

Польша и союзники снова активизировали самолеты для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, когда в Украине звучала тревога, а россияне запускали ракеты. Соответствующую информацию сообщали в оперативном командовании вооруженных сил Польши.
 

Атака на Украину

Около 04:30 прозвучала воздушная тревога на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины. Через полчаса – на Западе. Россияне выпускали ракеты Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Саратовской области.

Цели летели в сторону западных областей, людей призвали не пренебрегать опасностью. Взрывы слышали жители Львовской и Тернопольской областей. Говорят об активной работе ПВО. Отбой прозвучал в 06:38.

01:45, 31 марта

Американский миллиардер Илон Маск снова сделал неоднозначное заявление. Он считает, что "это было трагической потерей жизни для Украины – атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию" без преимущества в воздухе.

Нет ни одного шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня,
– заявил Маск.

Американец убежден, что чем дольше продлится война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до Днепра.

00:21, 31 марта

После увольнения с должности первого помощника президента Сергей Шефир отметил, что продолжает быть лояльным к команде Зеленского, акцентируя на личном отношении к главе государства. По словам Шефира, Владимир Зеленский – не просто президент, а его друг, и это "гораздо важнее должности".

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак