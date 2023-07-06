"Наемники и оружие": минобороны России цинично лжет об ударе по дому во Львове

Российское минобороны цинично и лживо отчиталось о ракетном ударе по дому во Львове. У Шойгу заявляют, что якобы били не по дому, а оказывается атаковали "военные" объекты.

Представитель минобороны России Игорь Конашенков лживо заявил, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ. Но почему-то Конашенков смолчал, что во Львове из-за обстрела погибло трое гражданских женщин и мужчина, пишет 24 Канал.

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В России считают, что школы и общежития – это "военные" объекты

Более того, приспешнику Шойгу показалось, что в жилых домах Львова, которые уничтожила Россия, якобы размещались иностранные наемники. Впрочем, это абсолютная ложь, ведь в пострадавших домах живут гражданские, в том числе и журналисты 24 Канала.

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Официально известно, что русские "Калибры" повредили часть Львова, которая является наследием ЮНЕСКО. Однако минобороны слепо видит в исторической части Львова якобы "места хранения бронетанковой техники иностранного производства". Единственная иностранная техника, которую повредили россияне, это десятки автомобилей и бытовая техника.

В конце концов, Конашенков резюмировал, что стратегическим резервам Украины якобы нанесен существенный ущерб. Вероятно, он подразумевает четыре школы, общежития Львовской политехники и три десятка жилых домов.

В минобороны России также опубликовали пуски "Калибров", которыми враг атаковал Львов.

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