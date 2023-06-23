Ракеты уничтожили, однако падение обломков имело последствия: какие разрушения зафиксировали в Хмельницкой области

23 июня 2023, 10:57
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Источник:

Хмельницкая ОВА

В ночь на пятницу, 23 июня, страна-террорист нанесла очередной ракетный удар по Украине. Благодаря противовоздушной обороне удалось сбить все 13 ракет, однако падение обломков нанесло повреждения инфраструктуре.

Последствия падения обломков ракет Х-101/Х-555 зафиксировали не в одном месте. И хотя они нанесли ущерб инфраструктуре, однако, к счастью, пострадавших нет.

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Вспыхнули пожары

Как сообщили в Хмельницкой ОВА, в результате падения обломков в одном из домов были выбиты окна. Более того, вспыхнули пожары. Однако они были оперативно ликвидированы самостоятельно или силами ГСЧС.

Также обломки вражеских ракет нашли:

  • в поле возле  одного из сел Хмельнитчины,
  • на территории частных домов.

Работают все соответствующие службы. К счастью, пострадавших нет,
– сообщили в Хмельницкой ОВА.

Россия хотела уничтожить военный аэродром

Также в областной военной администрации сообщили, что Россия ночью направила свои ракеты на военный аэродром в Хмельницкой области. Она нанесла удар по Украине с самолетов стратегической авиации.

Однако намерениям страны-оккупантки помешала противовоздушная оборона. Она уничтожила все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, большинство из которых на Хмельнитчине.

"Спасибо нашим силам ПВО за работу!", – подчеркнули в Хмельницкой ОВА.

Ракетная атака на Хмельнитчину: коротко

  • Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины после 1 часа ночи. Причиной тому стал запуск крылатых ракет из района Каспийского моря с четырех бомбардировщиков Ту-95мс.
  • Около 3 часов ночи в Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов, а уже около 4 утра в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ добавили, что во время воздушной тревоги в регионе сработала ПВО.
  • Впоследствии стало известно, что оккупанты пытались атаковать военный аэродром, расположенный в области. Однако силы ПВО уничтожили все воздушные цели россиян – все 13 ракет.

Автор: Юлія Якубова