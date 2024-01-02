"Привет, нет твоего дома": ракета, которую враг запускал по Украине, упала в Воронежской области

Россияне запустили по Украине множество ракет 2 января. Но одну из них потеряли. Она уничтожила улицы села Петропавловка Воронежской области.

Ракета упала в Воронежской области – это произошло во время массированной ракетной атаки по Украине, передает 24 Канал. В соцсетях распространились ролики с последствиями этого.

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Россияне признали падение ракеты

Телеграм-каналы написали, что это произошло около 8:38. Три дома "остались без всего".

Росіяни визнали падіння ракети

Телеграм-канали написали, що це сталося близько 8:38. Три будинки "залишилися без всього".

Последствия падения ракеты в Воронежской области / Фото местные паблики

Местные власти сообщили, что "сегодня зафиксировано аварийное схождение нашего боеприпаса в Острогожском районе". Губернатор Воронежской области утверждает, что обошлось без пострадавших, но семь домовладений разрушены – повреждены остекление и кровля, а также несущие конструкции.

"Вся наша воздушка лежит": россияне показали видео последствий падения ракеты (внимание, есть ненормативная лексика)

Видно сгоревшие машины. В одном из домов разорвало трубу.

Россияне жалуются на прилет их же ракеты: смотрите видео

Российское минобороны написало о том, что "схождение боеприпаса" произошло во время пролета самолета. Обстоятельства якобы расследуют.

А "обычные россияне" в соцсетях обвиняют в падении ракеты Украину.

Где именно в России упала ракета, видео последствий

Речь о поселке Петропавловка – оттуда местных перевозят в пункты временного размещения в соседних селах. Людям обещают выплатить компенсации и построить новое жилье.

В России летевшая на Украину ракета упала на село: смотрите видео последствий

На видео заметно, что дома фактически разрушены.

Россияне жалуются, что улицы фактически нет, "все сгорело, разнесло". Видна большая воронка.

Ярик, привет. Нет твоего дома больше, ни машины, ни собаки,

– говорит россиянин.

Последствия падения российской ракеты в селе Воронежской области: смотрите видео (внимание, есть ненормативная лексика)

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Петропавловка расположена в 150 километрах от Украины.

Где упала российская ракета в Воронежской области: показываем на карте

Что известно о ракетной атаке по Украине 2 января