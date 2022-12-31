Есть погибшие, повреждены гостиницы и дворец "Украина": что известно об ударе по Киеву

Россия, последовательная в своей циничности, решила в присущей ей манере "поздравить" украинцев с грядущими праздниками. Она нанесла очередной ракетный удар по объектам гражданской и другой инфраструктуры на территории Киева.

К сожалению, в результате ракетных обстрелов есть и разрушения, и погибшие. Поэтому в Офисе Генпрокурора начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Разрушения Киева в результате ракетной атаки

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в результате ракетных обстрелов были повреждены:

две гостиницы,

жилые дома,

здания двух школ,

детский сад,

частные домохозяйства,

автомобили горожан,

дворец "Украина",

прилегающие к местам попадания дома.

Произошло это в четырех районах столицы. Сейчас на местах происшествия работают следственно-оперативные группы.

Также по предварительным данным, в результате ракетных обстрелов погиб пожилой мужчина, а более 20 человек, в том числе журналист-фотограф из Японии получили травмы. К сожалению, состояние некоторых пострадавших тяжелое, поэтому по данным мэра Киева, 14 человек госпитализированы.

Отметим, что информация о жертвах и пострадавших не окончательная и уточняется.

Последствия ракетных обстрелов Киева 31 декабря / Фото из местных телеграм-каналов

Над Киевом уничтожили 7 ракет

По данным КМВА в районе Киева защитники Украины уничтожили 7 воздушных целей. Именно в результате падения обломков есть повреждения в столице.

Кроме ракет, страна-террористка запустила также и беспилотники "Орлан".

В районе воздушного пространства Киева работают разведывательные БПЛА врага. Работает наше ПВО,

– отметили в КМВА.

Что происходит в других городах Украины

Заметим, что взрывы раздавались не только в столице Украины. Россия также нанесла ракетный удар по Николаеву, в результате чего были разрушены инфраструктурные объекты города, а также были пострадавшие.

Атаковали россияне и Хмельницкую область. В результате попаданий в городе два человека пострадали.

Также глава Житомирской ОВА Виталий Бунченко сообщил, что Воздушные силы успешно отработали на территории области.

Поскольку смертельную опасность несут не только ракеты врага, но и их обломки, всегда следует реагировать на сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытию.