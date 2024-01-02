"Бог любит меня": киевлянин рассказал, как в 50 метрах от него упала российская ракета

Утром 2 января россияне совершили массированную ракетную атаку по территории Украины. Под мощным обстрелом врага оказался Киев. В частности, взрывы прогремели в Оболонском районе столицы.

Свидетелем атаки стал киевлянин Ян Доброносов. Около него на расстоянии 50 метров упала вражеская ракета. Фотокорреспондент отметил, что едва не получил ранения.

К теме ПВО – топ: Украина отразила самую масштабную в мире комбинированную ракетную атаку

"Как в ужасном сне"

Мужчина, узнав утром, что в Оболонском районе возникло задымление в результате атаки россиян, вызвал такси и поехал на место происшествия.

Доброносов остановил такси не совсем рядом с местом попадания. Когда вышел из машины, побежал пешком. Однако в это время начали работать силы противовоздушной обороны.

Обычное дело (работа ПВО – 24 Канал) этим утром, и уже через минуту на моих глазах, ракета залетела за забор. Видел разрыв, но там была уже яма. И снаряд сразу был ниже,

– рассказал он.

Оперативные детали вражеской атаки - в нашем телеграме

Ян Доброносов отметил, что после этого, как в ужасном сне, рядом с ним стало все лететь: камни, окна, грязь. Только через минут пять он смог снять первое видео, которое позже опубликовал в инстаграме.

"Бог любит меня, но нельзя злоупотреблять", – резюмировал он.

Больше о массированной атаке Киева 2 января