В Одесской области в результате удара повреждены 2 инфраструктурных объекта: есть пострадавший

5 декабря оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате этого есть повреждения.

В результате обстрела пострадал человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Ракетный обстрел Одесской области

Как рассказал Тимошенко, в результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта Одесской области. Один человек госпитализирован.

ГСЧС уже работают на месте,

– отметил заместитель руководителя ОП.

Кстати, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует по всему городу. Об этом заявили в "Инфоксводоканале".

По информации директора КП "Теплоснабжение города Одессы", все городские котельные остановлены. Работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения.

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