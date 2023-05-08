Оккупанты попали ракетой по складу в Одесской области: из-под завалов достали тело охранника

Ночью 8 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесской области. Они попали в складское помещение. К сожалению, есть раненые и погибший.

Так, трое работников склада получили ранения. В настоящее время продолжаются оперативно-спасательные работы.

Обратите внимание Часть ракет не долетела до Одесской области во время ночной атаки: в Воздушных силах назвали причины

Из-за ракетного удара по Одесской области есть пострадавшие

Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук рассказал, что по состоянию на утро 8 мая спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры. Этот склад находится на территории Одесского района.

Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте – никто не госпитализирован. Сейчас один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы,

– отметил Крук.

Последствия прилета ракеты в Одесскую область / фото ГСЧС Украины

По состоянию на 11:10 стало известно, что из-под завалов достали тело охранника, считавшегося пропавшим без вести. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

Ракетный обстрел Одесской области: все, что известно

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что около полуночи оккупанты атаковали Одесскую область из бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. В общем осуществлено 8 пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым).

Враг попал по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.

Кстати, часть ракет не достигла своих целей.

По словам Натальи Гуменюк, враг атаковал регион стратегическими бомбардировщиками с направления Севастополя. Это еще одна сакральность и привязка к значимым датам и событиям.

На участках, на которые попали ракеты, вспыхнули пожары на складском помещении. Это более 10 тысяч квадратных метров. В рекреационной зоне – 120 и 40 квадратных метров.

Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что в результате ракетного удара площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. Также есть повреждения нескольких домов. Основное пламя пожара потушили около 7 утра.

Ночью 8 мая враг нанес ракетный удар по Одесскому району из самолетов стратегической авиации.