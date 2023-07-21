Враг применял волнообразную атаку, – Гуменюк рассказала детали ночного обстрела Одессы

Россияне не перестают терроризировать Одесскую область. В ночь на 21 июля враг выпустил 3 ракеты типа "Калибр". Применил волнообразную тактику. В этот раз под удар попало аграрное предприятие, расположенное в глубоком тылу области.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она объяснила тактику россиян.

Смотрите также В результате массированного удара в Одессе пострадали три музея: Минкульт обращается в ЮНЕСКО

"Предполагаемо, что будут бить по агропредприятиям, по местам сосредоточения и хранения зерна. Атаковав три ночи подряд портовую инфраструктуру, сейчас враг переключился на тыловые регионы. Тыловые в смысле там, где происходят накопления", – пояснила Гуменюк.

Ночная атака Одессы: смотреть видео

Детали атаки

Россияне использовали тактику низкого полета ракет, с маскировкой по особенностям ландшафта и непосредственно близко к государственной границе. Это для того, чтобы максимально усложнить работу сил ПВО. Ракеты были выпущены с корабля в Черном море, который оккупанты ближе к полуночи вывели на боевое дежурство.

То, что атаковали в две волны, – это терроризм. После первой атаки работали пожарные, пытались потушить пожар и раздался повторный сигнал воздушной тревоги. Фактически прилетела еще одна ракета в то же предприятие. Уничтожена и спецтехника спасателей, и сельскохозяйственная. Также ударной волной повреждено несколько домов вокруг,

– рассказала детали спикер.

Поэтому важно для местных держаться подальше от таких предприятий. В случае объявления воздушной тревоги не медлить и обязательно переходить в укрытие.

"Вероятность сохранения этих объектов, которые попадают под атаки, усилится с увеличением количества современных систем ПВО, обеспечивающих максимальную защиту от ракетно-дроновых атак", – подчеркнула Гуменюк.

Атаки Одесской области: последние новости