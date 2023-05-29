Нашли через час: в Киеве задержали молодых людей, которые снимали работу ПВО
Источник:Полиция Киева
Полномасштабная война продолжается уже больше года, однако некоторые люди до сих пор не поняли, что снимать работу ПВО нельзя. После ракетной атаки по Киеву 29 мая задержали двух таких злоумышленников.
В полицию в Киеве поступило сообщение от местной жительницы, что двое неизвестных снимали работу ПВО. За ними мгновенно выехали правоохранители.
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Злоумышленников нашли через час
В течение часа полиция нашла 23-летнего молодого человека на одной из улиц Святошинского района Киева. Для поиска другого мужчины в столице была введена специальная полицейская операция. Уже через пол часа 26-летнего вождя "БМВ" остановили на улице Ушакова.
Мужчин быстро задержали / Фото полиции Киева
Мужчин привезли в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативники. Затем их передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств.Важно! Следует напомнить, что снимать ПВО и выкладывать это в сеть – строго запрещено. Это только поможет врагу скорректировать огонь. Необходимо сохранять информационную тишину, ведь молчание – надежный тыл наших защитников.
Злоумышленников передали СБУ / Фото полиции Киева
Ночная ракетная атака: что известно
- Ночью 29 мая россияне выпустили в 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря. Также летели 35 ударных беспилотников Shahed-136/131.
- Силам ПВО сбили 37 ракет, 29 ударных БПЛА и 1 разведывательный дрон.
- К слову, большинство ракет было направлено на Киев. Только через 6 часов после ночной атаки Россия снова нанесла ракетный удар по столице.
- Обломки падали в разных районах города. В Оболонском районе было 3 таких случая, по одному в Деснянском и Днепровском.