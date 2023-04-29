Не надо оправдывать дьявола, – обозреватель о ракетах Х-101 и Х-555, которыми бьют россияне

Россияне продолжают обстреливать украинские города, терроризируя мирных граждан. Следует понимать, что ракеты типа Х-101 и Х-555, которыми враг атаковал Украину накануне, программируются.

Они летели туда, куда были запрограммированы. Результат мы видим – попадание в жилые дома и немало погибших. Об этом 24 Канала сказал военный обозреватель Денис Попович.

К теме "Точно в цель": россияне цинично радуются удару по многоэтажке в Умани

"Не надо выступать адвокатом дьявола и думать, куда они действительно пытались попасть. Они попали туда, куда попали – в жилые дома", – подчеркнул Попович.

Полностью защититься невозможно

Учитывая результат обстрела, это была террористическая акция, направленная на то, чтобы кошмарить местное население. Что касается других ракет, то нельзя сказать, куда именно они летели, потому что были сбиты. Следует заметить, что Силы ПВО ликвидировали 21 из 23 выпущенных ракет.

Ни один ЗРК – даже самый продвинутый и современный – не обеспечивает 100% покрытия. У тех же NASAMS и IRIS-T указан коэффициент поражения цели одной ракетой 0,85, 0,87 – до 0,9. Фактически 90%,

– заметил Попович.

Это максимальный результат, на который способны имеющиеся у нас ракетные комплексы. Однако полной защиты, к сожалению, добиться невозможно, и вчера это было продемонстрировано.

Жирнов о страшной атаке по Украине: смотрите видео

Ракетный удар по Украине 28 апреля: что известно