Вони летіли туди, куди були запрограмовані. Результат ми бачимо – влучання в житлові будинки й чимало загиблих. Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.

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"Не треба виступати адвокатом диявола і гадати, куди вони насправді намагалися поцілити. Вони поцілили туди, куди поцілили – у житлові будинки", – наголосив Попович.

Повністю захиститися неможливо

З огляду на результат обстрілу – це була терористична акція, спрямована на те, щоб кошмарити місцеве населення. Що ж до інших ракет, наразі не можна сказати, куди саме вони летіли, тому що були збиті. Варто зауважити, що Сили ППО ліквідували 21 з 23 випущених ракет.

Жоден ЗРК – навіть найпросунутіший та найсучасніший – не забезпечує 100% покриття. У тих самих NASAMS та IRIS-T вказаний коефіцієнт ураження цілі однією ракетою 0,85, 0,87 – до 0,9. Фактично, 90%,

– зауважив Попович.

Це максимальний результат, на який спроможні ракетні комплекси, які ми маємо. Однак повного захисту, на жаль, досягти неможливо, і вчора це було продемонстровано.

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