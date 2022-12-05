Украина переживает восьмую массированную атаку: есть попадание в энергетическую инфраструктуру
Источник:НЭК "Укрэнерго"
В понедельник, 5 декабря, Россия снова запустила десятки ракет на территорию Украины. Это уже восьмая массированная атака с начала полномасштабного вторжения.
К сожалению, в результате ракетных ударов есть попадание по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Энергетики сообщают, что из-за этого в некоторых областях ввели аварийные отключения света.
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В каких областях проблемы со светом
В Сумской области ввели экстренное аварийное отключение света. В то же время в Николаевской области оперативно отключены все 10 очередей графика стабилизационных отключений.
Проблемы со светом также возникли в Одессе, Житомире и Киевской области. Кроме того, часть Кривого Рога также осталась без света, отключены котельни и насосные.
Диспетчеры Укрэнерго работают над удержанием баланса в энергосистеме. Специалисты призывают оставаться в укрытиях.
Обстрелы Украины 5 декабря: главное
- В Запорожской области зафиксировали ракетный удар. Взрывы раздались в селе Новософиевка Запорожской области. Разрушены несколько частных домов. В результате обстрела 2 человека погибли, 2 ранены.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о по меньшей мере 14 ТУ-95 в воздухе. Также зафиксированы повторные запуски ракет с акватории Каспийского моря.
- В Киевской ОВ заявили, что на область летят ракеты и работает ПВО.
- На фоне массированной атаки в нескольких регионах Украины возникли проблемы с электроэнергией. Также перебои со светом в соседней Молдове, которая еще раз страдает от ракетных ударов России по Украине.
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