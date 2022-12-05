Из-за массированной ракетной атаки некоторые поезда курсируют с задержкой

Из-за массированной ракетной атаки по Украине возникли проблемы с электроснабжением. В результате временного обесточивания некоторые поезда задерживаются.

Чтобы избежать масштабных проблем с энергоснабжением, на некоторых участках Укрзализныци выключили подачу электричества. Однако со временем все поезда будут курсировать по графику.

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На каких направлениях есть задержки

Как отмечают в Укрзализныце, из-за частичного обесточивания есть задержки на следующих направлениях:

№711 Краматорск - Киев (+83 минуты);

№35 Одесса — Перемышль (+73 минуты, задерживается на отправку);

№31 Запорожье - Перемышль (+31 минута, работа пограничников).

Однако уверяют, что кольцевая электричка в Киеве будет курсировать четко по расписанию.

Важно В Украине из-за временных обесточений задерживаются поезда

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