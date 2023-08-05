Ракетная атака России по Украине: в Хмельницкой области прогремели взрывы

Россия массово обстреляла Украину ракетами вечером в выходной день. Под атакой страны-агрессорки оказалась, в частности, Хмельницкая область.

В Хмельницкой области было громко вечером 5 августа во время вызванного Россией массового ракетного обстрела. Об этом написала Хмельницкая ОВА.

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Что известно о ситуации в Хмельницкой области

Местные власти сообщили, что во время ракетной атаки со стороны России в области были слышны звуки взрывов.

Слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!

– отмечается в сообщении.

Также Хмельницкая ОВА сделала репост сообщения Воздушных сил ВСУ. В нем жителей области предупредили об опасности из-за выпущенных страной-агрессоркой "Кинжалов".

После этого ОВА в своем телеграмме снова сообщила о взрывах в области. Жителей призвали не покидать укрытий и верить в ПВО. Все подробности уточняются.

Что известно о ракетной атаки России 5 августа