Ракетная атака России по Украине: в Хмельницкой области прогремели взрывы
Источник:Хмельницкая ОВА
Россия массово обстреляла Украину ракетами вечером в выходной день. Под атакой страны-агрессорки оказалась, в частности, Хмельницкая область.
В Хмельницкой области было громко вечером 5 августа во время вызванного Россией массового ракетного обстрела. Об этом написала Хмельницкая ОВА.
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Что известно о ситуации в Хмельницкой области
Местные власти сообщили, что во время ракетной атаки со стороны России в области были слышны звуки взрывов.
Слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!
– отмечается в сообщении.
Также Хмельницкая ОВА сделала репост сообщения Воздушных сил ВСУ. В нем жителей области предупредили об опасности из-за выпущенных страной-агрессоркой "Кинжалов".
После этого ОВА в своем телеграмме снова сообщила о взрывах в области. Жителей призвали не покидать укрытий и верить в ПВО. Все подробности уточняются.
Что известно о ракетной атаки России 5 августа
- Воздушная тревога длилась полтора часа. Очень быстро покраснела почти вся Украина. Исключением стала Одесская область.
- Захватчики провели комбинированную атаку. Государство-террорист обстреляло Украину крылатыми ракетами из Тамбова. Также захватчики выпустили ракеты по нашей стране с территории Беларуси.
- По предварительной информации, россияне применили "Кинжалы". Эти ракеты постоянно меняли свое направление.
- Кроме Хмельнитчины взрывы прогремели в Запорожской области. Также было громко на Киевщине.
- Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностям областного центра. По предварительным данным, раненых и погибших в Запорожье в результате этой атаки нет.
- В Запорожье ведется работа по местам попадания. Специалисты ликвидируют возгорание. По состоянию на 20.00 5 августа устанавливаются последствия разрушений.
- Военный эксперт Игорь Романенко в разговоре с 24 Каналом прокомментировал очередное проявление российской агрессии. По его мнению, оккупанты могли целенаправленно запускать ракеты с территории Беларуси, чтобы втянуть это государство в свою захватническую войну против Украины. Такое развитие событий было бы очень выгодно для российского диктатора Владимира Путина, ведь это позволяет ему действовать "под чужим флагом".