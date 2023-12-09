Игнат рассказал, восстановила ли Россия потенциал изготовления ракет Х-101/Х-555
Враг утром 8 декабря запустил по Украине почти два десятка крылатых ракет Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Это первая ракетная атака окупантов за почти 80 дней.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, какова ситуация в России с ракетами Х-101/Х-555. Ведь уже вечером 8 декабря российские захватчики снова нанесли ракетный удар. В этот раз били по Николаеву.
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Какая в России ситуация с ракетами Х-101/Х-555
Изготовление этих ракет никогда не прекращалось. Оно всегда было, но враг слишком много потратил, в частности – в прошлом отопительном сезоне. За полгода – более тысячи крылатых ракет,
– рассказал Юрий Игнат.
Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что говорится только о Х-101, Х-555, "Калибре". Все эти ракеты ВСУ уничтожали с помощью двух батарей NASAMS, одной IRIS-T, советских систем, переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и мобильных огневых групп.
Юрий Игнат объяснил, что летом 2023 года Россия продолжала атаку крылатыми ракетами. В то же время осенью оккупанты фактически прекратили использование крылатых ракет воздушного базирования. То есть три месяца длилась пауза.
Уже ночью в пятницу, 8 декабря, враг применил Х-101, Х-555.
"Означает ли это, что они (россияне – 24 Канал) будут и дальше ими бить – увидим. Но у них нет столько, сколько было в прошлом году", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ.
Россия нанесла ракетный удар по Украине
- Оккупанты утром 8 декабря выпустили по территории Украины 19 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Вражеская атака произошла ориентировочно в 6 утра.
- Россия направила ракеты на объекты инфраструктуры в Днепропетровской области, еще одну группу – в сторону Днепра, а затем изменили направление движения в сторону Киева.
- Воздушные силы ВСУ сбили 14 из 19 вражеских ракет в Днепропетровской и Киевской областях.
- К сожалению, в Павлоградском районе Днепропетровщины один человек погиб, еще четверо – получили ранения. Впоследствии в Днепропетровской ОВА уточнили, что в Павлограде из-за ракетной атаки количество раненых возросло до 8 человек. Все они – мужчины от 32 до 66 лет. Почти все пострадавшие, кроме двух, находятся в больнице.
- Оккупанты в Днепропетровской области повредили ракетной атакой более 20 жилых домов, 9 хозяйственных сооружений, а также гимназию и линию электропередач.