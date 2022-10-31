"Результаты хорошие, но помощь нужна": в Воздушных Силах прокомментировали сбитие 44 ракет
Есть хороший результат сбития сегодня, отличный. Такой результат – не везение или удача, это опыт. Новые тактические приемы, которые применяют Воздушные Силы, работают так же, как и ПВО Сухопутных войск.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он также отметил, что, возможно, в следующий раз и враг сделает выводы. Чтобы не было лишней "победы" – в любом случае нам нужно ПВО.
Читайте также Невероятный результат: Воздушные силы сбили почти полсотни российских ракет
То, что мы сегодня сбиваем с оружия – Бук-М1, С-300 и ПЗРК – это результат работы людей, их беспрецедентной героической работы,
– говорит Игнат.
По словам спикера Воздушных Сил ВСУ, без усиления ПВО, которое мы ожидаем от наших западных партнеров – нам будет труднее и труднее в дальнейшем. У нас большая территория, мы тратим немало БК.
"Помимо тех данных, которые мы обнародовали – есть еще сбитый К-52 на Херсонщине. Результаты хорошие, но помощь нужна в любом случае", – отмечает Юрий Игнат.
Процент сбивания вражеских ракет
Что касается процентов сбития – то, если россияне запускают 4 "Калибра" по Днепру – мы сбиваем все, это хороший 100% результат тоже. Но, если говорить о массированных ракетных ударах – то действительно сегодня лучший результат.
Титанические бойцы Сил ПВО сбили 44 ракеты: смотрите видео
Тактика применения ракет оккупантами
Юрий Игнат говорит, что россияне всегда запускали ракеты так называемым "бумерангом". Сегодня враг запускал ракеты и из Каспия, и из Ростовской области – атаки были волнами.
Для атак они использовали Ту-95 и Ту-60 – в двух носителях может быть 8 и 12 ракет Х-101 соответственно. Если вылетает 12 самолетов условно, то ракет могло быть гораздо больше. Но у россиян нет цели запускать более 100 ракет – это достаточно дефицитная вещь у них.
Поэтому они запускают их волнами и бумерангом – ракеты облетают Восточное направление и движутся в любом направлении по Украине. "Такие ракеты могут залететь с Юга или с территории Беларуси. Или вообще летать кругами – этой ракете можно прописать и такие запутанные траектории, чтобы ввести в заблуждение ПВО", – добавляет он.
Мешает ли туман силам ПВО
Юрий Игнат объясняет, что одним видам ПВО туман мешает – другим нет. Например, Бук-М1 или С-300 имеют РЛС, которая облучает цель, отображает на экране.
Если о ПЗРК мы говорим, то на всей территории государства расставлены мобильные группы – именно здесь люди должны заметить эту цель, поэтому в этом случае важен визуальный контакт.
Очередная массированная ракетная атака россиян 31 октября 2022
В 7 утра по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, длившуюся около 3 часов. За это время Россия атаковала несколько регионов Украины, однако в большинстве случаев сработала ПВО.
- Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО в Киевской области. К сожалению, в результате падения обломков повреждены жилые дома в одном из районов Киевщины.
- Также россияне нанесли удар по Киеву, из-за чего в столице возникли перебои со светом и водоснабжением.
- Сообщалось, что ПВО сработало в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях. В Винницкой и Хмельницкой области, к сожалению, обломки рухнули на гражданские объекты. По предварительным данным, в Винницкой и Хмельницкой областях жертв и пострадавших нет.
- В то же время враг нанес удар по объектам инфраструктуры Черкасской области и Запорожья. Кроме того, в Кировоградской области ракеты оккупантов попали в энергетический объект, из-за чего вспыхнул пожар.
- Взрывы утром раздались в Харькове и области. В Харькове мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о двух прилетах. Взрывы раздавались и в Чугуевском районе Харьковщины.