Пожар уже локализовали, – мэр Тернополя о ситуации в городе после российских атак

Поздно вечером 13 мая и утром 14-го российские захватчики атаковали Тернопольскую область. В результате прилетов вспыхнул пожар.

Пожар в Тернополе уже локализовали. Об этом рассказал городской голова.

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Какая ситуация в Тернополе после ракетных обстрелов

Накануне вечером оккупанты попали в складские помещения.

По состоянию на утро пожар локализован. Известно о двух травмированных, которых госпитализировали,

– отметил Сергей Надал.

Также он рассказал, что второй раз российские террористы атаковали Тернополь около 5 часов утра 14 мая. Мэр добавил, что в результате взрывов, вероятно, обломков ракеты, повреждены гражданские здания и автомобили.

К счастью, информация о пострадавших уже не поступала. На месте работают специальные службы.

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В ОВА рассказали детали атак оккупантов

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш отметил, что в 5 утра зафиксирован прилет крылатых ракет. На место прибыли специалисты. Они зафиксировали разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов.

Труш добавил, что возникший на месте пожар сразу ликвидировали. Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты, а еще 9 грузовых автомобилей. Прошло без пострадавших.

Прошу не подходить к поврежденным объектам к окончательным выводам специалистов,

– подчеркнул глава ОВА.

Заметим, что в результате этих вражеских атак на Тернопольщине зафиксировали шесть прилетов.