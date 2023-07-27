В пригороде Винницы упали обломки "Калибров": есть пострадавшие

Российские захватчики атаковали Винницкую область днем 26 июля. В регионе были уничтожены крылатые ракеты.

Однако в результате падения обломков ракет пострадали люди. Об этом говорится в отчете от Винницкой ОВА, информирует 24 Канал.

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Детали атаки Винницкой области

Как стало известно, в пригороде Винницы обломки одной из крылатых ракет упали в районе гостиничного комплекса, а второй – тепличного хозяйства.

К сожалению, пострадали 5 человек. Им всем оказана необходимая медицинская помощь.

Массированная атака Украины 26 июля: что известно

В Воздушных силах сообщали, что 26 июля оккупанты нанесли два ракетных удара по территории Украины. Около 17:00 противник атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.

Были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета.

Кроме того, около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удара четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

По результатам боевой работы противовоздушной обороной Украины уничтожены 36 воздушных целей 3 крылатые ракеты "Калибр" и 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" информация уточняется.

Напомним, что ночью 27 июля Россия атаковала с юго-восточного направления ударными БПЛА и крылатыми ракетами. Всего зафиксировано два пуска "Калибров" с подводной лодки в Акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе "Shahed-136/131" по направлению Приморско-Ахтарск.

"Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесщины, к сожалению, поразить не удалось, есть повреждения и пострадавшие. Относительно "Шахедов", то все восемь уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

Кстати, за минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла 11 авиационных ударов по вражеским объектам и местам сосредоточения личного состава и военной техники оккупационных войск.