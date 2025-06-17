"Летом увидим результаты": Европа может серьезно усилить Украину, пока США остаются в стороне

Дональд Трамп заявил, что пока не готов вводить жесткие санкции против России, ведь и дальше надеется на заключение "мирного соглашения" между Москвой и Киевом. Такая риторика может обусловить более активное участие Европы. Есть шанс, что это пойдет на пользу Украине.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что видит позитив в сотрудничестве между нашим государством и некоторыми европейскими странами. Говорится о собственной ракетной программе Украины, в которой нам, вероятно, будет помогать Германия.

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"Когда она будет развернута и запущена в полную силу, то это может весомо повлиять на линию разграничения и интенсивность атак по Украине. Также мы сможем уничтожать определенные пусковые установки России", – предположил он.

Ракетная программа Украины

Иван Ступак отметил, что наше государство имеет две ракетные программы. Говорится о крылатой и баллистической ракетах. Украинская власть еще в 2024 году вспоминала об этом.

По моим оценкам, обычно проходит 6 – 12 месяцев между такими заявлениями, прежде чем мы видим массовое изготовление оружия. Я очень рассчитываю на Германию, ведь это та страна, которая действительно сильно нам помогает,

– подчеркнул он.

Немецкие власти, вероятно, присоединилась к украинской ракетной программе. По мнению спикера, говорится о деталях, запасные части, чертежи и станки для того, чтобы Украина могла ускорить процесс изготовления собственного мощного оружия.

Я думаю, что этим летом мы можем увидеть первые пуски ракет по территории России,

– сказал он.

Он добавил, что пока нет конкретного ответа имеют ли россияне достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы отражать вероятные ракетные удары Украины по своей территории, как это пытается делать наше государство каждый день. Это интересный вопрос, на который украинские Силы обороны, возможно, в ближайшее время дадут ответ.

Интересно, что по словам аналитиков Defense Express, Украина, вероятно, уже испытывает собственные баллистические ракеты в боевых условиях, что подтверждается ростом эффективных ударов по ключевым целям врага, в частности командных пунктах и дивизионах "Искандер". Военные эксперты считают, что это может свидетельствовать о начале серийного производства украинской баллистики.