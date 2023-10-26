Что говорит о подготовке России к новым атакам, в частности по энергообъектам: Гуменюк ответила
Российская армия в очередной раз вывела свой ракетоноситель в Черном море, повысив уровень угрозы ракетного обстрела. Такие действия оккупантов могут свидетельствовать об их подготовке к массированным атакам, в том числе и объектах энергетической инфраструктуры.
Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. Она также призвала украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги из-за повышенной угрозы с моря, передает 24 Канал.
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Что известно о подготовке россиян к атакам
Гуменюк отметила, что вполне вероятно, что враг может использовать свои высокоточные ракеты типа "Калибры", носитель которого находится в Черном море, по объектам критической инфраструктуры. По словам спикера, так россияне поступали в прошлом году.
Кроме того, Наталья Гуменюк подчеркнула, что украинские военные наблюдают длительную паузу неиспользования россиянами ракет воздушного базирования типа Х-101, которыми они любили бить прошлой зимой.
Это может говорить о подготовительном периоде, который враг использует для накопления этого вида вооружения,
– сказала она.
В конце концов спикер подчеркнула, что в любом случае пребывания ракетоносителей в Черном море или даже в пунктах базирования – это высокий уровень ракетной угрозы на всей территории Украины. Когда эти корабли выходят на боевое дежурство, то поднимается дополнительный уровень угрозы.
Напоследок она призвала осознавать опасность, которую могут нести ракетоносители с Черного моря и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги, поскольку обнаружить пуск "Калибров" достаточно сложно.
Что известно о последних обстрелах энергообъектов Украины
- Российская армия ночью 25 октября обстреляла территорию вблизи Хмельницкой АЭС. В результате были повреждены линии электропередач и без света осталось более 1,8 тысячи потребителей в регионе.
- Отреагировал на террористический обстрел атомной станции и Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что, наиболее вероятно, Хмельницкая АЭС была мишенью для вражеских дронов-камикадзе.
- Высказались по поводу российской атаки Хмельницкой АЭС и в МАГАТЭ. Там подчеркнули, что в следующий раз "может не так повезти" с последствиями вражеской атаки.