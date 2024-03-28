Путин продолжает ракетный террор: в Сухопутных войсках назвали 2 главные цели Кремля

Россияне продолжают терроризировать Украину ракетными ударами. Эти атаки имеют 2 главные цели. Прежде всего враг хочет нанести нашему государству максимальный вред. Также Владимир Путин пытается продвигать "переговоры" на условиях Кремля, чтобы затянуть войну и восстановить свои силы.

Это 24 Каналу объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. Он отметил, что во время сигналов воздушной тревоги обязательно нужно идти в укрытие.

Читайте также Чрезвычайно быстрая ракета: Евлаш объяснил, как удается сбивать "Цирконы"

Путин хочет затянуть ситуацию

Иван Тимочко отметил, что Путин снова пытается продвигать "переговоры". Также диктатор хочет показать, что якобы "имеет силу", "контролирует ситуацию", поэтому Украина якобы должна согласиться на условия Кремля.

На самом деле очевидно, что Путин не хочет мира. Он хочет "заморозить" войну, чтобы за то время накопить силы, резервы и ударить с новой силой.

Эти ракетные удары, постоянное напряжение стоит рассматривать в двух моментах. Первый – удары для того, чтобы нанести нам максимальный вред. А второй – Путин хочет закрепить свое влияние на процессы, которые происходят на международной арене,

– подчеркнул он.

Путин пытается воспользоваться теми вызовами, перед которыми оказалась Украина, пытается максимально нанести вред, чтобы улучшить свою ситуацию. Потому что у России сейчас много проблем.

"Мы это наблюдаем после того, как удалось поразить их нефтеперерабатывающие станции. У них не то, что экспорт бензина снизился, они еще и начали закупать его в Беларуси дополнительно. Поэтому на самом деле Путин сейчас пытается играть в ва-банк, чтобы не загнать себя в такой тупик, из которого ему уже будет невозможно выйти", – добавил Тимочко.

Удар по Украине 28 марта: главное