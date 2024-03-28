Це 24 Каналу пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко. Він наголосив, що під час сигналів повітряної тривоги обов'язково потрібно йти в укриття.

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Путін хоче затягнути ситуацію

Іван Тимочко зазначив, що Путін знову намагається просувати "переговори". Також диктатор хоче показати, що нібито "має силу", "контролює ситуацію", тому Україна буцімто повинна погодитись на умови Кремля.

Насправді очевидно, що Путін не хоче миру. Він хоче "заморозити" війну, щоб за той час накопичити сили, резерви та вдарити з новою силою.

Ці ракетні удари, постійне напруження варто розглядати у двох моментах. Перший – удари для того, щоб завдати нам максимальної шкоди. А другий – Путін хоче закріпити свій вплив на процеси, які відбуваються на міжнародній арені,

– підкреслив він.

Путін намагається скористатися тими викликами, перед якими опинилася Україна, намагається максимально завдати шкоди, щоб покращити свою ситуацію. Бо у Росії зараз багато проблем.

"Ми це спостерігаємо після того, як вдалося вразити їхні нафтопереробні станції. У них не те, що експорт бензину знизився, вони ще й почали закупляти його в Білорусії додатково. Тому насправді Путін зараз намагається грати у ва-банк, щоб не загнати себе у такий глухий кут, з якого йому вже буде неможливо вийти", – додав Тимочко.

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