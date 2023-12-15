Есть нюанс, – Братчук объяснил, почему оккупанты пока не применяют "Калибры"
В последнее время российские оккупанты не применяют крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Враг зависим от одного важного фактора.
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, в чем дело. По его словам, большинство ракетоносителей захватчики держат в порту Новороссийска – девять единиц.
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"Почему стоят в Новороссийске? Потому что есть угроза на территории временно оккупированного Крыма, в севастопольских бухтах и, собственно, на боевом дежурстве", – отметил Братчук.
Так, после серии успешных ударов по черноморскому флоту Россия передислоцировала остатки своих кораблей в Новороссийск.
В то же время враг способен запускать "Калибры" даже из бухт. Более того, остаются подлодки, которые также могут делать пуски. Однако есть один нюанс.
Логистика осталась в Севастополе
Снаряжение "Калибрами" происходит на территории Севастополя. Вся логистика "прибита",
– констатировал Братчук.
Поскольку логистическое звено выпало, враг даже не пытается использовать эти ракеты. Запустив их однажды, ему пришлось бы направляться в Севастополь и рисковать судном.Обратите внимание! Россия не только потеряла возможность атаковать Украину с моря, но и блокировать судоходство через гуманитарный коридор.
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