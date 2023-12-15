Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, у чому річ. За його словами, більшість ракетоносіїв загарбники тримають у порту Новоросійська – дев'ять одиниць.
До вашої уваги Флот Росії програв битву за море дронам СБУ, – експерт про ситуацію на Чорному морі
"Чому стоять у Новоросійську? Тому що є загроза на території тимчасово окупованого Криму, у севастопольських бухтах і, власне, на бойовому чергуванні", – зазначив Братчук.
Так, після серії успішних ударів по чорноморському флоту Росія передислокувала залишки своїх кораблів до Новоросійська.
Водночас ворог здатен запускати "Калібри" навіть з бухт. Ба більше, залишаються підводні човни, які також можуть робити пуски. Однак є один нюанс.
Логістика лишилась у Севастополі
Спорядження "Калібрами" відбувається на території Севастополя. Уся логістика "прибита",
– констатував Братчук.
Оскільки логістична ланка наразі випала, ворог навіть не намагається використовувати ці ракети. Запустивши їх один раз, йому довелось би прямувати до Севастополя й ризикувати судном.
Російському флоту тривожно в Чорному морі: останні новини
- Натепер ворожі кораблі затиснуті в певних локаціях. Росія намагається переоблаштувати базування й логістику в Новоросійську. Це досить складно, зокрема через погіршення погодних умов.
- Стало відомо, що росіяни перегнали новий ракетоносій проєкту "Каракурт" до Керчі. Він має замінити уражений "Аскольд", але може повторити його долю.
- Попри відсутність потужного флоту, Україна змусила Росію відійти від окупованого Криму. Міністр оборони Рустем Умєров анонсував звільнення півострова у 2024 році.