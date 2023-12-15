Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, у чому річ. За його словами, більшість ракетоносіїв загарбники тримають у порту Новоросійська – дев'ять одиниць.

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"Чому стоять у Новоросійську? Тому що є загроза на території тимчасово окупованого Криму, у севастопольських бухтах і, власне, на бойовому чергуванні", – зазначив Братчук.

Так, після серії успішних ударів по чорноморському флоту Росія передислокувала залишки своїх кораблів до Новоросійська.

Водночас ворог здатен запускати "Калібри" навіть з бухт. Ба більше, залишаються підводні човни, які також можуть робити пуски. Однак є один нюанс.

Логістика лишилась у Севастополі

Спорядження "Калібрами" відбувається на території Севастополя. Уся логістика "прибита",

– констатував Братчук.

Оскільки логістична ланка наразі випала, ворог навіть не намагається використовувати ці ракети. Запустивши їх один раз, йому довелось би прямувати до Севастополя й ризикувати судном.

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