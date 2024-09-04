Чтобы увеличить процент попаданий: Россия пытается использовать новую тактику в ракетных атаках

Россия накопила баллистические ракеты и продолжит их применить для террора против украинцев. Их очень сложно сбивать, не все средства ПВО могут это сделать.

Оккупанты рассчитывают на то, что больше ракет будут поражать цели в украинских городах. Это 24 Каналу отметил военный обозреватель Денис Попович.

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Враг применяет баллистику

Денис Попович отметил, что враг ударил по Львову 4 сентября двумя баллистическими ракетами "Кинжал". Накануне были попадания двух баллистических ракет по Полтаве. По Киеву в ночь на 2 сентября захватчики выпустили 16 баллистических ракет.

Такие ракеты крайне сложно сбивать. В частности, обычные советские зенитно-ракетные комплексы, которые до полномасштабного вторжения были на вооружении в Воздушных сил ВСУ, не способны этого делать.

Враг будет продолжать широко использовать баллистические ракеты, которые он, очевидно, накопил. Понимая, что у нас ограниченные возможности по их сбиванию, противник рассчитывает, что больше ракет будут поражать цели, которые он для себя выбрал во Львове, Полтаве, Киеве. Таким образом он хочет повысить процент попаданий,

– объяснил военный обозреватель.