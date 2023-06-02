Постоянные ракетные атаки России могут быть просто для отчета перед Путиным, – оппозиционный журналист

Россия в мае 21 раз атаковала Украину крылатыми, баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. Если раньше российские ракетные удары преследовали цель уничтожить энергосистему Украины, то это теперь это способ сорвать контрнаступление.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Он отметил, что Россия в ожидании украинского контрнаступления хочет создать определенные точки давления, которые будут отвлекать от основной задачи.

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Способ оправдать неудачи на поле боя

По словам Наки, вероятно, частые ракетные атаки это просто способ для российских генералов отчитаться за уничтожение "тысячи танков, систем Patriot" и т.д. Если верить брифингам Конашенкова и отчетам Шойгу, то в Украине уже несколько раз уничтожили все склады с вооружением, все военные штабы и миллионы командиров.

"Российской армии неважно, был ли удар "успешен", достиг ли он какой-то цели. Если ракета попадает в жилой дом, то они будут утверждать, что там находились иностранные наемники или даже сам Залужный", – сообщил журналист.

Майкл Наки о российском ракетном терроре

Россияне хотят не допустить перекидывание ПВО на фронт

Российский оппозиционер считает, что когда украинские войска уйдут вглубь оккупированной территории, у российской авиации будет больше возможностей, ведь Украина не может перебросить на фронт всю доступную ПВО. Задачей России сейчас является не допустить перекидывание дополнительных комплексов ПВО ближе к линии фронта.

Чем больше наносят удары по городам, расположенным вдали от линии фронта, тем больше систем ПВО придется держать для их защиты.

– отметил Наки.

Россия делает ставку на авиацию

Наки заявил, что для украинской армии, собирающейся освобождать оккупированные территории, основную угрозу представляет не живая сила врага, а российская авиация. Воздушно-космические силы России имеют гораздо больше возможностей и средств, чем Воздушные силы ВСУ.

"Еще в начале полномасштабного вторжения, россияне пытались использовать свое преимущество в воздухе и активно применяли авиацию, даже в глубоком тылу. Однако им не удалось подавить нашу систему ПВО и завоевать преимущество в воздухе – следствием этого стали значительные потери врага в авиации в начале вторжения" – рассказал он.

Почему Россия так активно использует ракетный террор в последнее время.