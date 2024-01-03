Языком, понятным Путину: в МИД Польши призывают к жесткому ответу на ракетный террор России
Источник:Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский требует от Запада решительных действий в отношении России. Он упоминает и осуждает последнюю масштабную атаку на Украину.
В ответ на массированную ракетную атаку российских оккупантов по Украине 2 января глава МИД Польши призывает к ужесточению санкций и предоставлению Украине ракет дальнего радиуса действия.
Смотрите также Полсотни пострадавших, жертва и разрушение: все о массированном ракетном обстреле Харькова
Путин понимает только язык силы
Радослав Сикорский заявил, что ответ на агрессию России должен быть понятен президенту Путину, подчеркивая необходимость укрепления санкций и военной поддержки Украины.
Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин,
– отметил Сикорский.
Добавим, что в Институте изучения войны подчеркивали: без западной помощи наступление российских военных может быть успешным.
По словам экспертов, демократическим государствам следует консолидировать силы для поддержки Украины, поскольку последствия в обратных действиях могут усугубить ситуацию – Кремль дойдет до границы с НАТО.
Больше о массированной атаке
- Утро 2 января ознаменовалось серией взрывов в Киеве, области и Харькове, когда Россия выпустила несколько типов ракет, в частности "Кинжалы". Воздушная тревога продолжалась более 4 часов – с 5:59 до 9:49.
- Президент Владимир Зеленский отметил эффективность украинских сил ПВО, с 31 декабря уничтоживших около 170 "Шахедов" и десятки ракет, большинство из которых были направлены на гражданские объекты.
- Массированная ракетная атака 2 января привела к гибели 5 человек и ранению 127 человек. Зеленский подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждую унесенную жизнь. Также он поблагодарил международных партнеров за поддержку в укреплении воздушного щита Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о рекорде, установленный Воздушными силами, сбившими 10 российских сверхзвуковых ракет "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot. В то же время он отметил необходимость увеличения количества систем ПВО и ракет к ним.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество к решительному ответу на российские террористические атаки и принятие комплекса мер против террористического режима в Москве.
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук отметил, что атака 2 января походила на атаку 29 декабря как по типам ракет, так и по количеству средств воздушного нападения. Основной удар был по Киеву. Под прицелом врага находилась гражданская и критическая инфраструктуры, промышленные и военные объекты.