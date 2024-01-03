Языком, понятным Путину: в МИД Польши призывают к жесткому ответу на ракетный террор России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский требует от Запада решительных действий в отношении России. Он упоминает и осуждает последнюю масштабную атаку на Украину.

В ответ на массированную ракетную атаку российских оккупантов по Украине 2 января глава МИД Польши призывает к ужесточению санкций и предоставлению Украине ракет дальнего радиуса действия.

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Путин понимает только язык силы

Радослав Сикорский заявил, что ответ на агрессию России должен быть понятен президенту Путину, подчеркивая необходимость укрепления санкций и военной поддержки Украины.

Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин,

– отметил Сикорский.

Добавим, что в Институте изучения войны подчеркивали: без западной помощи наступление российских военных может быть успешным.

По словам экспертов, демократическим государствам следует консолидировать силы для поддержки Украины, поскольку последствия в обратных действиях могут усугубить ситуацию – Кремль дойдет до границы с НАТО.

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