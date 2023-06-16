Риск повторных ракетных атак на Киев очень высок, – КГВА

В Киевской городской военной администрации подчеркнули, что риск повторных ракетных атак очень высок. Киевлян призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом заявил спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телеканала "Киев24". Отметим, что россияне 16 июня днем атаковали территории Украины ракетами, часть из них – направились на столицу, сообщает 24 Канал.

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Угроза ракетных атак остается

В КГВА отметили, что несмотря на дневную атаку россиян, нельзя исключать повторные ракетные обстрелы.

Мы не исключаем, что существует вероятность повторных ракетных атак в ближайшее время. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Кроме того, напомним, что доверять нужно только официальной информации – не ведитесь на фейки,

– заявил Шаманов.

Ракетная атака 16 июня: что известно

Россияне днем 16 июня осуществили ракетные обстрелы несколькими типами ракет – крылатыми и баллистическими. Силы ПВО сообщили, что ликвидировали 12 ракет - 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов".

Все воздушные цели были ликвидированы силами и средствами воздушных сил в зоне ответственности воздушного командования "Центр". Кроме того, также уничтожили 2 вражеских дрона-разведчика.

В Киеве слышали взрывы. Как впоследствии объяснил мэр Киева Виталий Кличко – работала ПВО.

В результате обстрела в Киевской области зафиксировали повреждения нескольких построек в одном из районов. Вспыхнул пожар.

Впоследствии в Киевской ОГА сообщили, что повреждено по меньшей мере 30 частных домов. Также ранения получили 6 человек, среди которых – ребенок.

Стоит отметить, что атака противника произошла во время официального визита африканской делегации. Лидеры нескольких стран прибыли в столицу, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским и презентовать собственный мирный план по окончании войны.

Враг 16 мая днем пытался атаковать Киевщину ракетами, в частности аэробалистическими. В Воздушных силах сообщили, что россияне направили "Кинжалы" именно на столицу.