80% столицы до сих пор обесточены: Кличко объяснил, почему сложно сказать, когда будет свет
В среду, 23 ноября, Россия атаковала критические объекты инфраструктуры Украины. В ходе массированной ракетной атаки пострадала и столица.
О последствиях ракетных обстрелов Киева рассказал мэр города Виталий Кличко в эфире телемарафона. По его словам, рано делать прогнозы относительно того, когда удастся восстановить энергосистему, пишет 24 канал.
Ктеме Три человека погибли в Киеве из-за атаки России: среди них 17-летняя девушка
Киев до сих пор без света
По состоянию на 19.30 Виталий Кличко сообщил, что 80% Киева остаются без света и воды.
По его словам, пока рано давать прогнозы относительно возобновления водо- и электроснабжения. Так что сказать, когда жители столицы будут со светом – сложно.
Он призвал не спекулировать по этой теме, а дождаться результата работы энергетиков. Все службы работают в полную силу и делают все возможное, чтобы это стало возможно быстрее.
Кличко о ситуации со светом в столице: видео
Энергетики уже работают на местах
Кличко надеется, что вечером уже будет восстановлено электричество водоснабжения в Киеве.
Мы делаем все, чтобы сегодня вечером уже возобновить электроснабжение и водоснабжение,
– сказал глава столицы.
Ракетные обстрелы Украины 23 ноября: что известно
- Об очередной ракетной атаке предупредили украинцев около 12:20. Сначала сирены доносились в Донецкой области. Уже через несколько минут карта начала активно "краснеть".
- Вскоре поступила информация о том, что в Одесской области слышали взрывы. Как сообщают местные корреспонденты, там работало ПВО. Впоследствии появились данные о том, что ракеты продолжили свое движение в Запорожье.
- Около 14:08 появились сообщения о взрывах в столице Украины. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил их, и заявил, что в области работает ПВО.
- Взрывы также слышали в Кременчугском районе Полтавщины. Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что работает ПВО.
- Россия во время массированной атаки направила на Киев 31 ракету, 21 из которых силам ПВО удалось сбить. В Киеве российские военные попали в инфраструктурный объект в результате чего столица осталась без электроэнергии.
Больше об этом – в Украине ни одна АЭС не генерирует электроэнергию: смотреть видео