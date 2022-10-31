Пытаются что-то скрыть: почему россияне хотят разрушить критическую инфраструктуру Украины

Ракетный российский террор в сторону Украины стал системным и имеет свои характерные особенности. Все потому, что у Кремля все меньше инструментов, чтобы как-то влиять на войну против нашего государства.

Надеясь добиться победы через ракетные атаки, Кремль не понимает того, что украинцы и россияне – разные народы. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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В России не понимают украинцев

Эксперт отметил, что Кремль пытается разрушить критическую инфраструктуру Украины постепенно, так как ему нужны "постоянные победы" для внутреннего потребителя, чтобы немного скрыть поражения на фронте.

Они придумали себе такую "победу". Для них воздушная тревога в Украине или то, что Киев остался без света – это новость. Они такое количество новостей создают, что создается впечатление, что здесь все умирают, замерзают и сидят без света. Конечно же, россияне радуются и забывают о неудачах на фронте.

– объяснил политтехнолог.

По его словам, оккупанты могли запустить больше ракет и дронов, но для этого нужно соответствующее количество операторов, программирующих ракеты и ведущих дроны, в чем россияне могут быть ограничены.

"Успешность ПВО Украины значительно увеличилась и сейчас 44 из 50 ракет сбили – это колоссальный результат. В прошлый понедельник ВСУ сбили все дроны и огромное количество ракет. Поэтому мы в этом плане потихоньку продвигаемся", – добавил аналитик.

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Он указал, что россияне считают, что если украинцы будут сидеть без света – они "побегут к Зеленскому, чтобы потребовать переговоров с Россией".

"В Кремле не понимают украинцев и, видимо, используют психоэмоциональную модель россиян, как бы они вели себя в этой ситуации. Это их ошибка, потому что они совершенно не понимают, кто такие украинцы. Украинцы посидели в подвале, задонатили на ВСУ и пошли дальше работать" , – подчеркнул Тизенгаузен.

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"Понедельничные" обстрелы

Политолог убежден, что то, что россияне совершают массированные ракетные атаки по понедельникам, имеет лишь одно объяснение.

Это классическая история из русских народных сказок, когда дракон ежегодно прилетал и уносил какую-нибудь красавицу. Все приучились, что этот "дракон" прилетает раз в понедельник, а россияне просыпаются уже в веселом настроении, потому что какая-то в их понимании публичная казнь Украины – это праздник.

– объяснил эксперт.

По его словам, россияне думают, что им доставит много радости то, что "украинцы снова посидят без света".

"Так могут приучать большинство россиян к "победным понедельникам", хотя, учитывая запугивания украинцев, наверняка было бы правильно не в один и тот же день это делать", – резюмировал Тизенгаузен.

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