Как часто россияне могут применять "Циркон": военный обозреватель поделился предположением
Гиперзвуковая ракета "Циркон", которой могли ударить россияне по Киеву, еще очень "сырая". Хотя ее приняли на вооружение в России, по состоянию на сегодня она имеет "полуэкспериментальный" статус.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что Россия может накапливать ракеты и соответственно интенсивнее их использовать, однако не так мощно, как бы она хотела.
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Как часто россияне могут применять "Циркон"
По словам Шарпа, "Циркон" – непростая ракета. Ее могут перехватить только скоростные и современные западные ЗРК, такие как Patriot и SAMP/T. Комплексы должны располагаться вблизи целей, по которым с большой вероятностью будет бить враг.
"Циркон" – дополнительная подмога. Вероятнее всего, их вообще мало. Видимо, будут применять довольно редко или считанные единицы,
– отметил военный обозреватель.
Пока неизвестны реальные характеристики "Циркона", в частности, точность, вес боевой части и размер самой ракеты. Украинские специалисты будут исследовать обломки, чтобы потом утвердительно о ней рассказать.
Нет причин считать, что это такое себе "чудо-оружие", как было многократно представлено российской пропагандой. Но, к сожалению, это очередной болезненный такой инструмент, который у них появился и разрабатывался годами,
– отметил военный обозреватель из Израиля.
Допустим, что массовое применение многих-многих десятков, вероятно, невозможно из соображений того, что это дорогое изделие и только появилось на свет.
Почему увеличились ракетные обстрелы
Кроме того, Давид Шарп заметил, что в последние дни россияне в целом активизировали ракетные атаки по территории Украины. Оккупанты могут совершать такие действия с целью различных тактических причин:
- ответ на украинские удары по российским НПЗ;
- ответ на рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях;
- хотят вывести из строя украинскую энергетику;
- давят на украинцев психологически, чтобы заставить их волноваться.
- стремятся ударить по украинскому военно-промышленному комплексу.
Больше новостей о ракетах "Циркон"
- Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что "удар по Киеву баллистикой из Крыма" – это означает, что враг изыскивает способы, каким образом давить с самых неожиданных направлений и с использованием вооружения, которое будет усложнять работу наших систем противовоздушной обороны.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что Украина имеет необходимые средства для того, чтобы сбивать российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты ЗМ22 "Циркон". По его словам, это очень быстрое оружие. Однако когда эти ракеты заходят на ударную траекторию, их скорость падает.
- Также Евлаш отметил, что атаки "Цирконами" могут служить для экспериментов по эффективности украинской ПВО. Кроме этого, возможное применение Россией этого типа ракет, может быть обусловлено дефицитом других типов ракет.