Используют ракеты 2023 -2024 годов выпуска, – Евлаш о последних массированных обстрелах россиян
Во время последних массированных ракетных ударов по Украине российская армия использовала новейшие ракеты, которые выпустили после начала вторжения. Некоторые из них были изготовлены в 2023 и 2024 годах.
Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш. Он отметил, что об этом свидетельствуют свежие компоненты ракеты, которые были изготовлены в течение последних месяцев, передает 24 Канал.
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В Воздушных силах сказали, что Россия использует новые ракеты
Евлаш отметил, что сейчас украинские эксперты, которые изучают обломки российских ракет, отмечают, что они были свежими. В частности, некоторые из них изготовили в прошлом году, а тот несколько месяцев назад.
Как только ракету изготавливают, ее сразу применяют,
– объяснил майор.
Представитель Воздушных сил также подчеркнул, что россияне используют и другие составляющие для поражения объектов гражданской инфраструктуры. По словам Евлаша, целом на складах в России может храниться до 950 ракет, однако сколько именно они смогут применить – пока неизвестно.
"Им нужно определенное время, чтобы накапливать эти ракеты. В последнее время российские войска активно применяют "Шахеды" для разведки мест базирования украинской ПВО", – сказал военный.
Майор также отметил, что враг понимает, что вскоре Украина может получить довольно мощное оружие от наших партнеров. Поэтому и изучает возможности нашей противовоздушной обороны.
Ракет у россиян в запасах еще хватает
- Илья Евлаш также отметил, что ракет у россиян осталось достаточно много. В частности, по данным ГУР, у врага осталось почти тысяча ракет. В то же время, по словам майора, враг использует для обстрелов все новые ракеты.
- Представитель Воздушных сил отметил, что Киевский исследовательский экспертный центр установил, что ракета "Циркон" была достаточно новая. То есть она была произведена уже во время полномасштабного вторжения России.
- Представитель Воздушных сил также подчеркнул, что россияне используют и испытывают свои ракеты в боевых условиях, а также испытывают нашу ПВО. Говорится как о российских ракетах, так и о северокорейских. Кроме того, одной из функций массированных ударов России по Украине является разведывательная, ведь оккупанты пытаются найти слабые места в противовоздушной обороне нашего государства.